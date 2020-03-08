- 'Kadınlar Günü'nde maçı kadınlar yönetti

Manisa derbisine kadın eli

Hakem İlayda Nihal Çetiner:

"Bugün değil, her gün kadınlar günü"

MANİSA - Salihli Belediyespor- Yunusemre Belediyespor, BAL 8. Grup karşılaşmasını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakemler yönetti.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta Salihli Belediyespor ve Yunusemre Belediyespor, ligin 21. haftasında karşı karşıya geldi. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Yunusemre Belediyespor oldu. Yunusemre Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Uğurcan attı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Yunusemre Belediyespor'un kalecisi Mustafa Berk, Salihli Belediyesporlu Arda'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yunusemre Belediyespor'un 3 oyuncu değişikliği yapmasından dolayı kaleye Harun geçti. Harun, geride kalan dakikalara kaleyi koruyan oyuncu oldu. Sahadan galibiyetle ayrılan Yunusemre Belediyespor puanını 49'a yükseltirken, Salihli Belediyespor ise 31 puanda kaldı.

Mücadeleyi kadın hakemler yönetti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanan Manisa derbisindeki karşılaşmayı kadın hakemler yönetti. Müsabakayı Kocaeli Bölgesinden İlayda Nihal Çetiner yönetirken, yardımcılık görevini ise Derya Şanlıtürk ve Gülşah Nur Şen üstlendi. Karşılaşmada 4. hakem olarak Emine İrem Hasoğlu görev yaptı. Dört kadın hakeme karşılaşma öncesi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım tarafından çiçek takdim edildi.

Çetiner: "Bize güveniyorlar"

Karşılaşmada 1 kırmızı ve 7 sarı kart çıkaran İlayda Nihal Çetiner, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Çetiner, "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Bizim için sadece bugün değil her gün kadınlar günü. Federasyon başkanımız olsun merkez hakem kurulu başkanımız olsun bize sadece bugüne özel bir maç ataması değil diğer haftalarda olduğu gibi aynı zorluk derecesinde aynı kalitede erkeklerle olsun aynı kalitede maç düzeyine biz çıkıyoruz. Teşekkür ediyoruz, bize güveniyorlar. Bu konuda çok şanslı hissediyorum. Türkiye kadınına sahip çıkıyor. Federasyonumuz emeğimize çalışmamıza, başarımıza sahip çıkıyor. Onlar desteklediği sürece bizde bu yeşil sahalarda varız. ve mutlu bir şekilde varız. Bu eşit dengeyi sağladıkları için hem spor camiasına ve federasyonumuza aynı zamanda bizim için en değerli olan bu şansı veren bize güvenen merkez hakem kurulu üyelerimize bölge sorumlumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.