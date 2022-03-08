KADINLAR GÜNÜ'NDE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Uğur için gelen Fatma Tekin ile birlikte 267'ye çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailelere, başta kadınlar olmak üzere destek ziyaretleri sürdü.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 918 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetindeki ailelere sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile özellikle kadınlar destek ziyareti gerçekleşti. Aileler, ellerinde kaçırılan kızların fotoğrafları ve pankartlarla HDP ile terör örgütü PKK'yı protesto etti.

'AİLE SAYISI 267 OLDU'

Aile sayısı, Diyarbakır'da 7 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Uğur için gelen Fatma Tekin ile birlikte 267'ye yükseldi. Tekin, "Oğlum 2015'ten beri kayıp, o kadar aramamıza rağmen bulamadık, ondan haber alamadık. Kandırıp, dağa götürdüler. HDP'den şüpheleniyoruz. Onlar kandırdı. Okula gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra haber alamadık. 7 sene oldu. Kaçırıldığında HDP il binasına geldik. Haberimiz yok dediler, boş verin dediler. Bize yardımcı olmadılar. 35 aile evladına kavuştu. Benim de içime bir umut doğdu, geldim. Ben ve babası kendisi merak ediyoruz. Gelsin teslim olsun, ceza yok. Oğlumu almadan gitmiyorum" dedi.

'DAĞDAKİ KIZLARIN HAKKINI ARAYALIM'

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa'ya geçen yıl 29 Temmuz'da kavuşan, ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer, "Bugün sözde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu annelere, dağda, tecavüze, şiddete uğrayan kızların hakkını sormak için bugün bütün kadınlar olarak buradayız. Sessiz anneleri sesi, dağdaki tecavüze, şiddete uğrayan çocukların çığlığı olmaya devam edeceğiz. Ben evladımı kazandım ama bu zulme dur demek için buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Gelin hep beraber bu anaların, bu dağda tecavüze, şiddete uğrayan kızların hakkını arayalım. Yeter artık demek için birlik olalım. Bu anneler kimseden bir şey istemedi. 918 gündür burada feryat figan eden annelerin feryadını duymayan birçok siyasi parti var, akademisyenler, sanatçılar, sözde insan hakları ve çocuk hakları savunucuları var. Neredesiniz, kiminlesiniz? Sizi vicdana ve merhamete davet ediyoruz. Biz anneler olarak sizleri şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" diye konuştu.

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç da, şunları söyledi:

"HDP'liler benim kızımı PKK'ya teslim etti. 9 senedir bir anne olarak ben bu acıyı çekiyorum. Aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. Kızımdan bugüne kadar hiç haber alamadım. Kızım öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum. Ben kızımı istiyorum. Evladımı istiyorum. O benim şerefim, haysiyetim, namusum, her şeyim. HDP milletvekilleri hangi yüzle sokaklara çıkıp, kadınlar gününü kutluyor. Siz önce gidin çocuklarımızı, kızlarımızı dağdan indirin, bize teslim edin sonra sokak sokak gezip kadınlar gününü kutlayın."