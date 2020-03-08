Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Manisa'nın Salihli ilçesinde oynanan Salihli Belediyespor - Yunusemre Belediyespor maçında 4 kadın hakem görev yaptı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Manisa'nın Salihli ilçesinde oynanan Salihli Belediye spor - Yunusemre Belediyespor maçında 4 kadın hakem görev yaptı. Ligdeki Manisa derbisinde tüm hakemler kadınlardan oluştu. Ramiz Turan Stadı'ndaki karşılaşmayı Kocaeli'den Hakem İlayda Nihal Çetiner yönetirken, yardımcılık görevini ise Derya Şanlıtürk ve Gülşah Nur Şen üstlendi. Müsabakada dördüncü hakem olarak Emine İrem Hasoğlu görev yaptı. Dört kadın hakeme karşılaşma öncesi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Merkez Hakem Kurulu(MYK) Üyesi Yunus Yıldırım tarafından çiçek takdim edildi.

Yunusemre Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile biten karşılaşma sonrası açıklama yapan hakem Nihal Çetiner, "Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bizim için sadece bugün değil her gün kadınlar günü. Gerek Futbol Federasyonu başkanımız, gerekse Merkez Hakem Kurulu başkanımız bize sadece bugüne özel bir maç vermedi. Diğer haftalarda da aynı zorluk derecesinde ve aynı kalitede maçlara çıkıyoruz. Bizlere güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Bu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Türkiye kadınına sahip çıkıyor. Federasyonumuz emeğimize, çalışmamıza, başarımıza sahip çıkıyor. Onlar desteklediği sürece bizde bu yeşil sahalarda varız. Bu eşit dengeyi sağladıkları için hem spor camiasına, TFF'ye ve aynı zamanda MHK üyelerimize bölge sorumlumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kadın hakemlere çiçek takdiminden görüntü

Maç genelinden detay görüntü

Maç sonrası Hakem Nihal Çetiner'in konuşması


Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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