Kadınlar Günü'ne anlam kattılar - Son Dakika

Kadınlar Günü'ne anlam kattılar

08.03.2021 16:23
Kadınlar Günü'ne anlam kattılar, System.String[]

Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapı kapı dolaşan dernek üyeleri Samsun'da yaşayan kadınlara karanfil, maske ve dezenfektan dağıttı.

Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapı kapı dolaşan dernek üyeleri Samsun'da yaşayan kadınlara karanfil, maske ve dezenfektan dağıttı.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Samsun'daki ihtiyaç sahibi ve mülteci kadınları tespit ederek, karanfil, maske ve dezenfektan dağıtan dernek üyeleri kadınlar gününü kapı kapı kutladı.

Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Hayata Anlam Katanlar Derneği olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği ile bugün hem mülteci hem de Samsunlu kadınların gününü kutladık. Eğer bir toplumda kadın mutluysa, o toplum ve o ülkede mutludur. Peygamber Efendimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözleriyle kadın olarak annenin dinimizdeki yerine ve önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mızda cephede savaşan askerlerimize omuzlarında mermi taşıyan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen savaşın kazanılmasında büyük paya sahip olan kadınlarımız, kahramanlığın en güzel örneklerini göstermiştir. Bizlere düşende kadınlarımızı korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Bununla birlikte günümüzde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplumda yaşamak temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Kadınlar Günü'ne anlam kattılar
Kadınlar Günü'ne anlam kattılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'ne anlam kattılar - Son Dakika


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