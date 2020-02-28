Kadınlar Günü'ne özel belgesel
6 saat önce
Özgentürk, belgesel için sanatçı Yıldız Kenter ve Prof. Dr. Türkan Saylan'ı konu alan iki kısa film çekti.
Özgentürk, belgesel için sanatçı Yıldız Kenter ve Prof. Dr. Türkan Saylan'ı konu alan iki kısa film çekti. Projede Türkan Saylan'a tiyatro oyuncusu Güler Öktem hayat verirken, Yıldız Kenter'i öğrencisi Güneş Berberoğlu canlandırdı. Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp yönettiği "Kadınımızın Hatıra Defteri" 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:17
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