Kadınlar Günü'ne özel 'hanım eller' sergisi - Son Dakika
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Kadınlar Günü'ne özel 'hanım eller' sergisi

7 saat önce

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kadınlar Günü'ne özel 'hanım eller' sergisi, System.String[]

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Toplam 4 bin 680 kursiyerin hazırladığı eserden oluşan 'Hanım Eller' isimli serginin açılışına yoğun ilgi gösterildi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserler, 'Hanım Eller' adıyla görücüye çıktı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 37 aile merkezinde eğitim gören 4 bin 680 kadın, uzun uğraş ve emek verdikleri; mefruşat, Antep işi, iğne oyası, tel kırma, rölyef, resim, ahşap boyama, takı, el sanatları, karakalem branşlarında ürettikleri 500 eseri, Gaziantep'teki sanatseverlerin ilgisine sundu. Sergi, 15 Mart 2020 tarihlerine kadar saat 10: 00 ile 21: 30 arasında gezilebilecek.


Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sergi açılışının ardından sergiye katılan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti. Kadınlar da Kaymakam Kalaylı ile Başkan Fadıloğlu'na çiçek hediye etti.


Serginin açılış törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Muhittin Karasu, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Amacımız, aile ekonomisine katkı oluşturmasını sağlamak


Sergi açılışında katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak 37 aile merkezimizde, hanım kardeşlerimizin el becerilerini geliştirmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim de amacımız, özellikle kursiyerlerimizin üretmiş olduğu bu ürünleri, hareketli bir noktada satışa sunmak, üretilen ürünlerin kursiyerlerimizin aile ekonomisine katkı oluşturmasını sağlamak. Tabi kursiyerlerimizden hobi olarak başlayan kardeşlerimiz olduğu gibi meslek öğrenerek verilen eğitimlerden aile bütçesine katkı sağlayan çok fazla kursiyerimiz var. Bizim hocalarımız da özellikle bu kursiyerlerimize daha fazla katma değeri olan ürünleri üretmeleri noktasında destek veriyorlar. İnşallah Ramazan ayından sonra da mevcut Şehitkamil Sanat Merkezimizde de üretilen ürünleri sergileyerek, artık geleneksel hale gelen Hanım Eller organizasyonumuzu yılda iki defa devam ettireceğiz. Ürünlerin satışı noktasında vereceğimiz desteği arttırarak devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Valimizin, Kaymakamımızın vermiş olduğu destekle daha aktif, daha nitelikli ürünleri ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese ve katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.


"Kadınlarımızın her alanda yer almasını istiyoruz"


Sergi açılışı öncesinde konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Hanım Eller isimli serginin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların konuşulduğu, kadının dile getirildiği, kadının sorunlarının görüşüldüğü, tartışıldığı en önemli günlerden bir tanesidir. Tabi kadın; kimi zaman anne, kimi zaman kız kardeş, kimi zaman iyi bir eş ve hayatımızın her alanında yanımızda olan en önemli insanlardır. Dolayısıyla kadınlarımızın hayatımızda ayrı bir yeri var. Kadın sevgidir, kadın umuttur, kadın emektir, kadın dayanışmadır. Gerçekten son dönemde yapılan çalışmalarla kadınımız hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda giderek daha da güçlenmektedir. Bu konuyu hükumetimiz de çok önemsiyor. Dolayısıyla kadınlarımız sadece evde değil, kadınlarımızın her alanda aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bu konuda da toplumsal cinsiyetin eşitliğinin düzenlenmesiyle ilgili de birçok kanun düzenlenmeleri de yapılıyor. İstiyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü yarınlar olsun. Ben, özellikle de kadına her konuda destek sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, böylesine anlamlı bir serginin açılmasında olan emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sergide emeği geçen tüm hanım kardeşlerimizi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan sergideki eserler, büyük dikkatle incelendi ve büyük beğeni topladı. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Şehitkamil, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:42 Kaynak: İHA
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