Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalarla eğlence ve avantajlı alışverişi bir arada sunan 39 Burda Alışveriş Merkezi 8 Mart'ta kadınları unutmadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalarla eğlence ve avantajlı alışverişi bir arada sunan 39 Burda Alışveriş Merkezi 8 Mart'ta kadınları unutmadı.



39 Burda alışveriş merkezi bu hafta da kampanyaları ile adından bahsettirmeye ve avantajlı alışverişin adresi olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan kampanya için Yhev Rocher markasının bakım ürünlerinden hediye paketleri hazırlayan 39 Burda'dan aynı gün içerisinde toplamda 200 TL alışveriş yapan ziyaretçiler bu güzellik hediyesini anında danışma bankosundan teslim alabilecek. - KIRKLARELİ

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