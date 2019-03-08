Son Dakika Haberleri: Kadınlar Günü'nü Harmandalı Oynayarak Kutladılar

Kadınlar Günü'nü Harmandalı Oynayarak Kutladılar

16 dakika önce

Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, halkoyunları kostümleriyle sahneye çıkıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladı.

Kadınlar Günü'nü Harmandalı Oynayarak Kutladılar, System.String[]
Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, halkoyunları kostümleriyle sahneye çıkıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladı. 

Denizli Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikler kapsamında, valilik binası önünde tören düzenledi. Törene, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, CHP Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Süzek Doğan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar katıldı. Kadınlara karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. 

SİYASİ PARTİLERE ÇAGRI 

Tören, Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Gülnur Oymak, kadınların günlük hayatta zorluklar yaşadığını ifade edip, "Tüm siyasi partilere diyoruz ki, en temel amaç ve hayati konu kadına karşı şiddetin bitirilmesidir. Sığınma evlerindeki binlerce kadın 5 seçimdir güvenlik gerekçesiyle oy kullanamıyor. Bu kadınlar siyaseten yok sayılmıştır. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Kadına şiddet suçlarında tahrik indiriminin uygulanmamasını infaz koşullarının ağırlaştırılmasını içeren yasanın acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz kadınlar, akşam evimize sağ salim dönmek çocuklarımızı sıcak huzurlu bir yuvada yaşatmak için eşit iş eşit maaş talep ediyoruz. Şiddete alışmadık, alışmayacağız. Demokratik ve şiddetsiz bir toplumun ancak hakların güvence altında olduğunda mümkün olacağının farkındayız. Tüm siyasi partileri de şiddetsiz bir siyaset oluşturmak çaba göstermeye davet ediyoruz" dedi. 

Etkinlikte daha sonra Denizli Kadın Platformu üyelerinin oluşturduğu halk oyunları ekibi sahne aldı. Giydikleri kostümlerle sahneye çıkan, yaşları 40-60 arasında değişen 10 kadınının yer aldığı grup, harmandalı oynadı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalıyla kutlayan ekibin performansı izleyenlerden alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:13 Kaynak: DHA

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