Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler - Son Dakika

Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.

Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.


Çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi.


İhraç edilen portakalların hasadını gerçekleştiren kadınlardan Safiye Aşçıoğlu, "Bizim için her gün Kadınlar Günü. Çalışması güzel. Hep eşler çalışacak değil biz de çalıyoruz. Kutlu olsun Kadınlar Günü" dedi.


Fatma Ural ise kadınlara huzur dileklerinde bulunarak, "Kadın olmak zor. Beylerimiz de biz de çalışıyoruz. Emekli olmaya çalışıyorum emekli olunca kadınlar gününü kutlayacağım" dedi.


Elçi Zeliş de, "Kadınlarımıza güçlü olması temennisinde bulunuyorum" diyerek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. - ADANA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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