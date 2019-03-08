Kadınlar Gününde Doğumevine Ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette Dr. Akan'a, hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı ve sağlık yöneticileri de eşlik etti. Hastaneyi gezen ekip, yeni doğum yapmış kadınlar ile bebeğini kucağına almayı bekleyen kadınlara çiçek takdim etti. Heyet ayrıca hastanede görev yapan kadın sağlık personellerini de unutmayarak, onların da kadınlar gününü kutladı.

Ziyarette konuşan Dr. Akan, "Hastanemizde çalışan kadın personelimiz, kadın hasta ve hasta yakınlarını ziyaret edip, 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini kutladık. Bugün her yükü omuzlarında taşıyan, her sorumluluğu cesurca göğüsleyen kadınların günüdür. Anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalabilen kadınlar, yaşamın ağır şartları altında en büyük saygıyı hak etmektedirler. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.