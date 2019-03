Kadınlar Gününde Kadın Üreticilere Anlamlı Destek

Yerli üretim ve yerli üreticinin destekçisi CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü, Üretici Pazarı'nda müşterileriyle buluşturdu.

Yerli üretim ve yerli üreticinin destekçisi CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü, Üretici Pazarı'nda müşterileriyle buluşturdu.



CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yüzde 36'sı kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak CarrefourSA'nın gücünü kadınlardan aldığını belirterek, "Üretici Pazarı'nda kadın üreticilerimizi ve ürünlerini, müşterilerimizle buluşturduk. Ülkemizin geleceği adına hem yerli üretimi hem de kadın üreticileri teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.



Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tohumdan yaş - sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar yerli üretime verdiği desteği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üreticilerin katılımıyla "Üretici Pazarı" kurarak taçlandırdı.



CarrefourSA'nın İstinye Hipermarketi'nde, kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkat çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, 8 - 9 Mart tarihlerinde açtı.



Kutay Kartallıoğlu: "Hem yerli üretimi hem de üreten kadınları önemsiyoruz"



Üretici Pazarı'nı değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi:



"CarrefourSA olarak hem kadınların emeğine hem de yerli üretime azami ölçüde önem veriyoruz. Bu iki konuyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Üretici Pazarı'nda buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Nüfusumuzun yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturuyor. İstihdam edilen kadınların sayısı yaklaşık 10 milyon olarak hesaplanıyor. Yani toplam nüfus içindeki istihdam oranlarına bakıldığında kadınların ancak yüzde 34,1'i çalışıyor. Bu çerçevede yüzde 36'sı kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak gücümüzü kadınlardan alıyor, kadın istihdamının artmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle iki gün boyunca kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Ülkemizin geleceği adına hem yerli üretimi hem de kadın üreticileri önemsiyoruz."



İstanbul'dan Antakya'ya uzanan bir girişim



Antakya'da süt ürünleri üretimi yapan kadın üretici Lale Kuseyri ise bu projeyle yöresel ürünlere sahip çıkıldığını kaydederek, "CarrefourSA bizim çocuğumuz gibi. Çünkü içinde katkı maddesi olmayan yöresel ürünlere sahip çıkarak bununla ilgili mücadele veriyor. Bu projeyle bizlere marketlerinde özel dolaplar tahsis ettiler. Bu hem bizim gibi küçük üreticilerin ekonomide yer almasını hem de Türk insanının yöresel lezzetlerinin ve gerçek değerinin tekrar ortaya çıkmasını sağladı" dedi.



Üretici olmaya nasıl karar verdiğini de aktaran Kuseyri, hikayesini şöyle paylaştı:



"Benim aslında peynircilikle hiçbir alakam yoktu. Bundan beş sene önce Antakya'ya gittim. Oraya gittiğim dönemde orada kaçakçılılık başlamıştı. Aile çiftliğimiz de huduttaydı. Arazimizin üzerinden hayvan kaçakçılığı yapıyorlardı. Yakalanan hayvanları askerler bize teslim etti. Hayvanların sütlerini dağıtmaya başladık ama bitmiyordu. Bir yerden sonra 'böyle olmayacak' dedik. O dönemde süt ürünleri yapan çok iyi bir üretici ile tanıştım. Bu konuda ondan destek aldık. Bize nasıl üretim yapacağımızı öğretti. Kadromuzu kurduk, küçük bir imalathanemiz var. Burada üç yıldır süt ürünleri üretimi yapıyoruz. 6 çeşit peynir, 8 çeşit meze üretiyoruz."



"Her kadının bir macerası var"



"Kadınların gücü olarak 8 Mart'ta ürünlerimizi tüketicilere anlatmak bizler için çok hoş bir fırsat" diyen kadın üretici Şule Tüter Duman ise, "Bu ürünlerin her birinin bir macerası var. Her kadının da bir macerası var. Çünkü bu ürünler öncesinde üzerine düşünülerek, emek verilerek ortaya çıkmış ürünlerdir. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, kimyasal kullanmadan olduğu gibi doğal ve sağlıklı olarak üretiyoruz. Ben Ümit Köy Gurme olarak siyah sarımsak üretiyorum. Üretim yerimiz Kastamonu'da. Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz. Üretimde hiçbir kimyasal müdahale, işlem yapmıyoruz. Yaptığımız doğal işlemlerle siyah sarımsağın besin değerini arttırıyoruz. Siyah sarımsağın besin değerleri normal sarımsağa göre 10-15 kat daha yüksek. Yaptığımız işlemlerle ağızda koku bırakma özelliğini kaybediyor. Acı tadını kaybediyor. Daha meyvemsi bir tada sahip olduğu için de gün içerisinde çok rahat tüketilebilecek bir gıda haline geliyor. Hem sağlıklı hem de rahat tüketilebilen lezzetli bir gıda haline geliyor. Bizler kadın üreticiler olarak bir şeyi alıp paketleyip koymak yerine bir şeye katma değer kazandırmak, onu olduğundan daha değerli hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.



CarrefourSA'dan Üretici Pazarı'na katılanlara teşekkür plaketi



CarrefourSA'nın Üretici Pazarı'na Pales, AntreGourmet, Baltalı Gıda, Tipi Süt, Safi Organik, Doğaçlama Gıda, Juico, Meyaneru, Ümitköy Gurme, Beta Tea, Armutçuoğlu Organik, Bee'O ve Dicleli Gıda markalarının yanı sıra Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi Kadın Kooperatifi, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Eldivan Kadın Kooperatifi, Seferihisar Hıdırlık Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi ve KEDV katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı'na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı

Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.

İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar

Muz Kabuğundan Enerji Üretti Yılın Kadını Oldu