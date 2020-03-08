Kadınlar gününde kadınlardan futbol resitali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar gününde kadınlardan futbol resitali - Son Dakika

Kadınlar gününde kadınlardan futbol resitali

7 saat önce

Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen etkinlikte ter döktü.

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Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen etkinlikte ter döktü. Kadınların her branşta başarılı olabileceğini gösteren kadınlar, attıkları gollerden sonra sevinç gösterisinde bulundular.


Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kemal Aktaş Stadında etkinlik düzenledi. İlçede bulunan bir kadın futbol takımı oyuncularının annelerini buluşturan belediyenin futbol karşılaşması yaptırması, renkli görüntülere sahne oldu. Toplam 40 dakika süren maçta beyaz takımı 3-1 yenen mor takım maçın kazananı oldu. Sahada ter döken kadınları eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. Stadı dolduran vatandaşlar güzel zaman geçirdi. Maç sonunda her iki takım da bir araya gelerek birliktelik mesajı verdi.


"Özgüven gösterip sahaya çıktılar"


Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının başkanı Nurcan Çelik, "Bugün de emekçi kadınlar için bir etkinlik düzenledik. Futbolcu kızlarımız ve annelerini buluşturduk. Anneler için de güzel bir anı olacak. Kadınlarımız da gayet güzel oynuyor gördüğünüz gibi. Büyük özgüven gösterip sahaya indiler. Umarım daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. Daha önce futbol oynamayan anneler ellerinden geleni yaptılar. Gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


"Zorlandık ama çok zevkliydi"


Uzun süre sonra ilk defa top oynadığı belirten anne Betül Dalgatüreyen ise, "Böyle bir organizasyonun içinde olduğum için çok mutluyum. Büyük sahada top oynamak gerçekten çok zor. Biraz zorlandım ama çok zevkliydi. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Küçükçekmece, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
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