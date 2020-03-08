Kadınlar gününde pastalar Başkan Aktaş'tan - Son Dakika
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Kadınlar gününde pastalar Başkan Aktaş'tan

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da faaliyet gösteren bir pastanenin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı çağırıyı kırmayarak, kadın çalışanlarla birlikte yaş pasta yaptı.

Kadınlar gününde pastalar Başkan Aktaş'tan, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da faaliyet gösteren bir pastanenin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı çağırıyı kırmayarak, kadın çalışanlarla birlikte yaş pasta yaptı.


Başkan Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pasta yaptı. Pastanenin kadın çalışanlarının 'sosyal medyadan ilettiği' yaş pasta yapma çağrısını geri çevirmeyen Başkan Aktaş, işletmenin Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki üretim merkezine giderek, mutfağa girdi. Başkan Aktaş, burada, pastane çalışanlarıyla birlikte çikolatalı yaş pasta üretti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatında ilk kez yaş pasta yaptığını vurguladı. İyi bir tatlı tüketicisi olduğunu fakat daha önce bu şekilde farklı bir deneyim yaşamadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bugün bir ilki yaşadık, Yaptıkları davet ve bu imkanı oluşturdukları için pastane çalışanı kadın arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Aktaş, bundan sonra yaş hasta tüketirken daha dikkatli olacağını ve farklı bir keyif yaşayacağını dile getirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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