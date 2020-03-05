Kadınlar gününe özel, hayat ve alışveriş fuarı açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar gününe özel, hayat ve alışveriş fuarı açılıyor - Son Dakika

Kadınlar gününe özel, hayat ve alışveriş fuarı açılıyor

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 350 standın kurulacağı alışveriş fuarı düzenleyecek.

Kadınlar gününe özel, hayat ve alışveriş fuarı açılıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 350 standın kurulacağı alışveriş fuarı düzenleyecek. Aynı gün belediye binası önünde de Başkan Alper Taban'ın katılımıyla bayanlara kahve ikramları yapılacak.


8 Mart Dünya Kadınlar Gününde pek çok etkinlikle ilçe halkını buluşturacak olan İnegöl Belediyesi, bu özel günde özel bir organizasyona hazırlanıyor. Hem girişimci bayanlara destek olmak, hem de Kadınlar Gününde özel indirimlerle bayanlara fırsatlar sunmak amacıyla hayata geçirilen organizasyon, 08 Mart Pazar günü Merpa Kapalı Pazaryerinde düzenlenecek. Sabah 09.00'da açılacak olan fuar, akşam 22.00'a kadar devam edecek.


350 standın yer alacağı fuar organizasyonu öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Yine 8 Mart Pazar günü Kent Konseyi Kadınlar Grubu işbirliğinde İnegöl Belediyesi önündeki alanda kahve programımız olacak. 14.30'da başlayacak bu etkinliğimiz de akşam 17.00'a kadar sürecek. Burada bayanlara kahve ikramları yapılacak. Ben şimdiden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, yapılacak etkinliklerimize de tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, İnegöl Belediyesi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
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