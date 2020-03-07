Kadınlar Gününe özel kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Gününe özel kampanya - Son Dakika

Kadınlar Gününe özel kampanya

6 saat önce

Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın bir çok ülkesinden yoğun ilgi gören Aselcioğlu Sabunculuk Dünya Kadınlar Gününe özel kampanya başlattı.

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Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın bir çok ülkesinden yoğun ilgi gören Aselcioğlu Sabunculuk Dünya Kadınlar Gününe özel kampanya başlattı. Aselcioğlu Sabunculuk tarafından 100 TL ve üzeri alış verişe 50 TL ürün bedava kampanyası başlatıldı. Ayrıca ürün alan herkese kargonun da bedava olacağı belirtildi.


Kampanya hakkında bilgi veren Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şahmus Özdener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlara yönelik sabun çeşitlerine özel kampanya başlattıklarını söyledi.


Kadınlara yönelik özel kampanyada 100 TL ve üzeri alış verişe 50 TL ürün bedava verileceğini belirten Özdener, "Ayrıca ürün alan herkese kargo bedava olacak. Şu anda bayanların en çok tercih ettikleri defne, bıttım, ardıç katranı, kefir, eşek sütü, argan yağı sabunu büyük ilgi görüyor. Kadınlar ayrıca saç dökülmesi, sivilce, deri ve cilt rahatsızlıkları ve egzama hastalıkları için sabunları tercih ediyor. Daha çok kadınlar oluşturuyor müşteri kitlemizi. Bazı müşterilerimiz çocukları için kimyasal ürün kullanmak istemiyor, doğal sabunları tercih ediyor. Çocuklar için sabun tozu satıyoruz. Deterjanlardaki kimyasal ürünler çocukların ciltlerine daha çok zarar veriyor. Onların cildi daha hassas olduğu içinde bazı müşteriler deterjan değil sabun tozu kullanmayı tercih ediyor. Bazı kadınlarda eşlerinin saç dökülme problemleri için bize geliyorlar. Hayatımızın her anında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi. - MARDİN

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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