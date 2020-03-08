Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler - Son Dakika
Son Dakika Genel Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler - Son Dakika

Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler

7 saat önce

- Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler Çalışarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü portakal hasadı yaparak geçirdi.

- Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler

Çalışarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü portakal hasadı yaparak geçirdi.

Çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi.

İhraç edilen portakalların hasadını gerçekleştiren kadınlardan Safiye Aşçıoğlu, "Bizim için her gün kadınlar günü. Çalışması güzel. Hep eşler çalışacak değil bizde çalıyoruz. Kutlu olsun kadınlar günü" dedi.

Fatma Ural ise kadınlara huzur dileklerinde bulunarak, "Kadın olmak zor. Beylerimizde bizde çalışıyoruz. Emekli olmaya çalışıyorum emekli olunca kadınlar günün kutlayacağım" dedi.

Elçi Zeliş'de, "Kadınlarımıza güçlü olması temennisinde bulunuyorum" diyerek 8 Mart Kadınlar gününü kutladı.

Kadınlar Gününü portakal hasadıyla geçirdiler

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:17 Kaynak: İHA
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