"Kadınlar haklarına sahip çıksın" - Son Dakika

ULUSKON Başkanı Emnine Nezaket Atasoy, "Türk toplumunda yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde Türk kadınının çok önemli rolü bulunuyor" dedi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Emnine Nezaket Atasoy, Türk toplumunda yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde Türk kadınının çok önemli rolü bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca Atasoy, kadınların kendi haklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

ULUSKON Başkanı Atasoy, kadınla ilgili sorunların konuşulması, bununla ilgili farkındalığın oluşması bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların cesaretlendirilmesi, söz sahibi olmaları, güçlendirilmesi, eğitim, etkinlik alanlarının genişletilmesi, sağlık, istihdam, hukuk, siyaset gibi alanlarda eşit fırsat olanaklarından yararlanmaları bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle, çalışmalarımızda kadının hak ettiği yere ulaşması için ayrı bir çaba harcıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanındığının altını çizen Atasoy, "5 Aralık 1934'te 'Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' veren yasanın kabulüyle birlikte her sene 5 Aralık'ı 'Kadın Hakları Günü' olarak kutluyoruz. Bu çok onur ve gurur verici" dedi.

Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk, yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde önemli rolü bulunan Türk toplumunda Türk kadınına çok önem vermiştir. Özellikle hukukta kadınlara geniş haklar tanıyan Atatürk, 1923'te dünya yüzünde görünenin kadının eseri olduğunu iyi anlamak gerektiğini vurgulayarak, toplumun başarısızlığının asıl nedeninin kadınlara karşı olan bilgisizlikten geldiğini savunmuştu. Atatürk, bir toplumun bir organı faaliyetteyken diğer bir organın işlememesi durumunda o toplumun felç olacağı örneğini vermişti".

Türk kadınına "Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' birçok Avrupa ülkesinden verildiğine dikkat çeken Atasoy, 'Seçme ve Seçilme Hakkı 1944 yılında, İtalya'da 1945 yılında, Yunanistan'da 1952 yılında, Belçika'da 1960 yılında ve İsviçre'de 1971'de verildi" diyerek, Türk kadınının ayrıcalıklı olduğunu, kendi haklarına kendilerinin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL