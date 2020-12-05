"Kadınlar haklarına sahip çıksın" - Son Dakika

"Kadınlar haklarına sahip çıksın"

05.12.2020 16:17

ULUSKON Başkanı Emnine Nezaket Atasoy, "Türk toplumunda yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde Türk kadınının çok önemli rolü bulunuyor" dedi.

ULUSKON Başkanı Emnine Nezaket Atasoy, "Türk toplumunda yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde Türk kadınının çok önemli rolü bulunuyor" dedi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Emnine Nezaket Atasoy, Türk toplumunda yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde Türk kadınının çok önemli rolü bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca Atasoy, kadınların kendi haklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

ULUSKON Başkanı Atasoy, kadınla ilgili sorunların konuşulması, bununla ilgili farkındalığın oluşması bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların cesaretlendirilmesi, söz sahibi olmaları, güçlendirilmesi, eğitim, etkinlik alanlarının genişletilmesi, sağlık, istihdam, hukuk, siyaset gibi alanlarda eşit fırsat olanaklarından yararlanmaları bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle, çalışmalarımızda kadının hak ettiği yere ulaşması için ayrı bir çaba harcıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanındığının altını çizen Atasoy, "5 Aralık 1934'te 'Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' veren yasanın kabulüyle birlikte her sene 5 Aralık'ı 'Kadın Hakları Günü' olarak kutluyoruz. Bu çok onur ve gurur verici" dedi.

Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk, yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde önemli rolü bulunan Türk toplumunda Türk kadınına çok önem vermiştir. Özellikle hukukta kadınlara geniş haklar tanıyan Atatürk, 1923'te dünya yüzünde görünenin kadının eseri olduğunu iyi anlamak gerektiğini vurgulayarak, toplumun başarısızlığının asıl nedeninin kadınlara karşı olan bilgisizlikten geldiğini savunmuştu. Atatürk, bir toplumun bir organı faaliyetteyken diğer bir organın işlememesi durumunda o toplumun felç olacağı örneğini vermişti".

Türk kadınına "Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' birçok Avrupa ülkesinden verildiğine dikkat çeken Atasoy, 'Seçme ve Seçilme Hakkı 1944 yılında, İtalya'da 1945 yılında, Yunanistan'da 1952 yılında, Belçika'da 1960 yılında ve İsviçre'de 1971'de verildi" diyerek, Türk kadınının ayrıcalıklı olduğunu, kendi haklarına kendilerinin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kadınlar haklarına sahip çıksın

Mustafa Kemal Atatürk, Kadın Hakları Günü, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kadınlar haklarına sahip çıksın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak         
16:40
G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak         
16:15
Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti         
15:56
Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem         
15:52
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Balkona çıkan vatandaşlar ihbar etti! Parkta demirlere asılı halde cansız beden bulundu Balkona çıkan vatandaşlar ihbar etti! Parkta demirlere asılı halde cansız beden bulundu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 16:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kadınlar haklarına sahip çıksın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei