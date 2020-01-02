Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan halı dokuma kursundaki kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan halı dokuma kursundaki kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Sabah ev işlerini bitirdikten sonra Tatvan Kaymakamlığınca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin zemin katında açılan halı dokuma kursuna gelen kadınlar, tezgahın başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor.

Zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınlar, çeşitli figürlerle işledikleri halıları 4 bin liradan satışa sunuyor.

Kurs eğitmeni Azize Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlar için açılan kursun devam edeceğini söyledi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve eşinin destekleriyle kursun açıldığını ifade eden Talay, şöyle konuştu:

"Atölyede 25 kişiyle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İŞ-KUR'dan günlük 40 lira destek alıyor. Dokumasını yaptığımız halılar Isparta halılarına yakın modelde. Motiflerin tamamı bizim tasarımımız. Halılarımızı satışa sunuyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle, piyasadaki fiyatına göre satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmının en azından buradan karşılamayı amaçlıyoruz."

Bitlis, Tatvan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi
Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
21:50 Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
21:48 Abu Dabi Veliaht Prensi'nden Pakistan'a ziyaret - Son Dakika
21:48 Interpol eski Nissan yöneticisi için kırmızı bülten çıkardı - Son Dakika
21:46 Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor - Son Dakika
21:43 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]