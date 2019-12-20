Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmaları başladı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmalarına başladı.

Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmaları başladı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmalarına başladı.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan halin yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak proje ile yine aynı bölgede faaliyetine devam edecek.

Trabzon ile özdeşleşen Kadınlar Hali, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak çalışma sonrası yeni bir görünümle hizmet verecek. Yeni Kadınlar Hali, bodrum ve zemin katlar ile 2 kattan oluşacak. Mevcut binada bulunan ahşap makaslar sökülüp bakımı yapılarak yeni binada tekrar kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kadınlar Hali'nin Trabzon'un merkezinde çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Görevi devraldığımızda orada ciddi sorunlar vardı. O eksikleri giderdik ve yıkımlara başladık. Yıkım çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ön planda tutarak sürdürüyoruz. Yıkımlar tamamlanınca orijinal halini koruyarak, yeni bir Kadınlar Pazarı inşaatına başlayacağız. İnşallah bir buçuk yıl içerisinde şehrimize daha modern Kadınlar Hali kazandırmış olacağız." dedi.

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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