Kadınlar halıları ilmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar halıları ilmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar halıları ilmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor

6 saat önce

Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi yöresel kilim ve halı dokuma atölyesindeki kadınlar, hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi yöresel kilim ve halı dokuma atölyesindeki kadınlar, hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sabah ev işlerini bitirdikten sonra Adıyaman Belediyesinin temin ettiği Halk Eğitim Merkezince desteklenen yöresel kilim ve halı dokuma atölyesine gelen kadınlar, tezgahın başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor.

Zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınlar, çeşitli figürlerle işledikleri halıları Adıyaman'a dışarıdan gelen misafirlere hediye verilmek üzere belediyeye gönderiyor.

İŞKUR üzerinden kazanç elde eden kursiyerler, ailelerine katkıda bulunuyor.

Kurs eğitmeni Münevver Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 kişinin halı kursuna başvurduğunu, fakat odanın küçük olmasından dolayı 20 kursiyer ile kilim, halı, kabartma halı, düz kilim ve dağ halıları dokuduklarını söyledi.

Kadınların evdeki işlerini bitirdikten sonra kursa gelip hem sosyalleşip, hem de ailelerine katıda bulunduğunu anlatan Çelik, "Burada yaptığımız ürünleri belediyeye gönderiyoruz. Halılarımız, dışarıdan Adıyaman'a gelen misafirlere hediye olarak veriliyor. Asla zor değil, aksine zevkli bir iş." dedi.

Eskiden kadınların erkeklere olan sevgisini halı ile anlattığını belirten Çelik, "Özellikle dağ halısını iki kursiyer ile bir ayda tamamlıyoruz. Kursta halı dokumayı öğrenen kadınlar, evde de halı dokuyup para kazanabiliyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Necla Kayı ise halı dokuyarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bir halıyı 15 günde tamamladıklarını ifade eden Çelik, "Üç çocuğum var ve çocuklarımın ihtiyaçlarını kurstan elde ettiğim gelirle karşılıyorum. Halıyı severek dokuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar halıları ilmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Adıyaman, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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