Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor - Son Dakika
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Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor

07.07.2022 19:06

Nevşehir Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Zehra Işık Çalışkan ile Hemşirelik Yüksekokulu öğretim görevlisi Nazan Çakırer tarafından yapılan ilginç bir çalışma yeniden gündem oldu. Araştırmada,Türkiye'deki kadınların hamile kalabilmek için "tavuk pisliğine oturma" yöntemine başvurduğu belirtildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kadınlar, hamile kalmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. İlginç yöntemlerin sıklıkla uygulandığı kıtaların başında Afrika geliyor. Fakat Asya kıtasında da bu tarz yöntemler mevcut. İşte bu yöntemlerin bir hayli ilginç olanlarından bazıları da ülkemizde uygulanıyor.

İLGİNÇ ÇALIŞMA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Nevşehir Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Zehra Işık Çalışkan ile Hemşirelik Yüksekokulu öğretim görevlisi Nazan Çakırer tarafından yapılan ilginç bir çalışma yeniden gündem oldu.

YÜZDE 41.3'Ü HASTALIĞI İŞARET ETTİ

İki akademisyen tarafından hazırlanan raporun içeriğinde şu ifadeler yer alıyor: "'Bir köyde yaşayan doğum yapmış 350 kadın üzerindeki araştırmamızda, annelerin yüzde 48,9'unun okur-yazar dahi olmadığı, yüzde 6'sının istemli düşük, yüzde 31.5'inin de kendiliğinden düşük yaptığını belirledik. Araştırmada gebe kalamayan kadınların neden gebe kalamadıklarını ve gebe kalmak için ne tür geleneksel uygulamalar yaptıklarını sorduk. Bu soruya kadınların yüzde 41.3'ü gebe kalamamanın nedenini bir hastalıkla açıklarken, yüzde 30.4'ü Allah'tan olduğunu düşündüklerini, küçük bir kısmı da yanlışlıkla koca karı ilacı içtiklerini düşündüğünü belirtti.

HAMİLE KALMAK İÇİN TAVUK PİSLİĞİNE OTURUYORLAR

Araştırmada, kadınların yüzde 70.7'sinin gebe kalmak için geleneksel uygulamalara başvurduğu, bunların da sıklıkla belini çektirme, otu kaynatıp buharına oturma, tavuk pisliğine oturma, Mehmet ismi olan 7 evden bez toplayıp gömlek yapıp giyme, toprağa oturma gibi uygulamalar olduğu ortaya çıktı.''

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Nevşehir, Afrika, Yaşam, Son Dakika

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