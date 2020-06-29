Kadınlar hayallerinin peşinden koştu, köy lavanta bahçesine dönüştü - Son Dakika

Kadınlar hayallerinin peşinden koştu, köy lavanta bahçesine dönüştü

Adana'nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde 9 girişimci kadın, tarım arazilerini lavanta bahçesine dönüştürüp hayallerini gerçekleştirdi.

Adana'nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde 9 girişimci kadın, tarım arazilerini lavanta bahçesine dönüştürüp hayallerini gerçekleştirdi.

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Tapan'da ilki gerçekleştiren kadınlar şimdi kooperatifleşerek geleceğe emin adımlar ile ilerliyor. Ürettikleri onlarca dönüm lavantanın çayı, reçeli, kolonyasını ve buketini yaparak çocuklarının geleceği için yörede bir ilki gerçekleştiren kadınlar, Tapan Eli Kadın Kooperatifini kurarak Kozan Ticaret Odasının desteği ile ürettikleri lavantaları Türkiye'deki zincir marketlerine satışını gerçekleştirdi.


Hopka dağı eteklerini mor lavanta bahçesine dönüştüren kadınlar doğal fotoğraf stüdyosuna dönen arazilerinde onlarca yerli turisti ağırlayarak hem ekonomilerine hem de Tapan'ın tanıtımına büyük katkı sunuyorlar.


Tapanlı kadınların kooperatifleşerek verdikleri mücadele örneğine ticari pazara kazandırılmasında emek veren Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Kadınların muhteşem bir çalışma ve heyecanı var. Tapanlı kadınlarımız ile gurur duyuyoruz. Tapanlı kadınlarımız lavanta ürünleri için kuracağımız tesisler ile çayını kolonyasını yapacaklar. İlk ürünleri almaya başladık. Hedef Türkiye'ye örnek olmaları. Şuan ürettikleri lavantaları yok satıyoruz. Ürettikçe satıyoruz. Yurt dışından talep var amacımız ihracat. Bizde bu üretime sonsuz destek vererek çalışmalara katkı sunuyoruz" dedi.


Girişimci Kadınlar Tapan Eli Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Yavuz, "Biz hayal ettik. Hayalimizi gerçekleştirdik. Biz 9 arkadaş başladık. 9 kadınla kalmayacağız 9 muhtarlığa yaymaya çalışacağız. Bu işe başlamadan önce ilk lavantalar için Isparta'ya gittik. Orada görünce lavanta aşkı başladı. İçimizden geldi. Severek yaptık. Zaten toprağa aşığız. İlk denememizi geçen yıl yaptık ve onu mahallemizdeki okulumuza bağışlamıştık. Bundan sonrada çocuklarımız ve geleceğimiz için kadınların kooperatif adına ne yapabilirsek hepsini mahallemize kazandıracağız" diye konuştu.


Kooperatif üyesi Emine Yüksel ise aşkla çalıştıklarını ifade ederek, "Bakımı zor. Toprağa tohumu ekip aşkla bakacağız. Kadınlar yeter ki birlik olsun başarmaması için hiçbir neden yok. İlk başta eleştiriler oldu. Biz bildiğimiz inandığımız yolda yürüdük" dedi. - ADANA

Adana, Feke, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar hayallerinin peşinden koştu, köy lavanta bahçesine dönüştü - Son Dakika Ekonomi

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