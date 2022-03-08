Kadınlar hayatın her alanında - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar hayatın her alanında

08.03.2022 12:44
Kadınlar hayatın her alanında

Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar çok sayıda sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor.

Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar çok sayıda sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor.

Kadınlar yaptıkları işlerle hem gelecek nesillere örnek oluyor hem de topluma hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilim Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Cennet İnce Erdoğdu, 14 yıldır mesleğini gururla sürdürüyor.

Öğrencilerine sanatı aşılamayı hedefleyen Erdoğdu, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz da 3 dönemdir yüzde 90'ın üzerinde oy olarak seçildiği muhtarlığı severek yapıyor.

Kadınlar ve çocuklarla ilgili hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Yılmaz, istihdama yönelik kooperatifle sosyoekonomik yapıyı güçlendirmeye çalışıyor.

Parkelerden milli formaya uzanan yolculuk

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin pivotu Esra Ural Topuz da 2006'da başlayan basketbol kariyerinde 5 takımda forma giydi.

Esra, çok sayıda başarı elde ettiği kariyerinde milli formayı giymenin de gururunu yaşadı.

Basketbol yıllarının güzel anılarla dolu olduğunu ifade eden Esra, milli formayla hem olimpiyat hem de dünya şampiyonası heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Mersin'de faaliyet gösteren bir yerel gazetede 6 yıl önce muhabir olarak çalışmaya başlayıp sorumlu yazı işleri müdürlüğüne yükselen Bilge Çakır da bilgilerin kamuoyuna doğru ve tarafsız ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Gazeteciliğin fedakarlık gerektirdiği dile getiren Çakır, "Gazetecilik mesleğini seçen bir kişi gece yarısı evinden çıkmayı göze almalı. Çocuğuna ayıracağı zamandan, sosyal çevresindeki programlardan fedakarlık yapabilmeli." dedi.

Mersin Barosu avukatlarından Serap Angay ise adalet yolunda 9 yıldır kadına ve çocuklara yönelik işlenen suçlara karşı mücadele veriyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde step aerobik ve fitness branşlarında antrenörlük yapan Burcu Tuna da 9 yıldır hayatına dokunduğu çok sayıda kişiyi spora teşvik ediyor.

"Mesaimiz hiç bitmiyor"

Hatay Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nur Özsoy ise 3 yıldır işini severek yaptığını anlattı.

Kadınların birçok işte aynı anda çalıştığını dile getiren Özsoy, "Mesaimiz hiç bitmiyor. Bizim madalyonumuzun birçok yüzü var. İş yerinde iş kadınıyız, evde anne ve ev hanımı. Gece gündüz işin ve çocukların başındayız. Bir kadının gücünün isterse her şeye yetebileceğine inanıyorum. Bir kadın isterse her şey olur." dedi.

Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli görevli polis memuru Çiğdem Sarıcan, kentin asayişi ve huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi hemşiresi Ayşe Kuşçu da görevini başarıyla sürdürüyor.

Eczacı Fadile Bahar, bir yıl önce açtığı eczanesinde mesleki kariyerinin ilk yıllarını yaşıyor.

Hatay'da 14 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan Melek Akar (40) da severek yaptığı mesleğinde 15 kişiye istihdam sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gülcan Yıkıcı ve Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Bahar Akçivi de kentin huzur ve güvenliği için görevini fedakarca sürdürüyor.

YORUMLAR
500
MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı

basketbol, Mersin, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar hayatın her alanında - Son Dakika


Son Dakika
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar hayatın her alanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement