Kadınlar hayatın her alanında - Son Dakika
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Kadınlar hayatın her alanında

08.03.2022 15:19

Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar çok sayıda sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor.

Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar çok sayıda sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor.

Kadınlar yaptıkları işlerle hem gelecek nesillere örnek oluyor hem de topluma hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hatay Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nur Özsoy ise 3 yıldır işini severek yaptığını anlattı.

Kadınların birçok işte aynı anda çalıştığını dile getiren Özsoy, "Mesaimiz hiç bitmiyor. Bizim madalyonumuzun birçok yüzü var. İş yerinde iş kadınıyız, evde anne ve ev hanımı. Gece gündüz işin ve çocukların başındayız. Bir kadının gücünün isterse her şeye yetebileceğine inanıyorum. Bir kadın isterse her şey olur." dedi.

Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli görevli polis memuru Çiğdem Sarıcan, kentin asayişi ve huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi hemşiresi Ayşe Kuşçu da görevini başarıyla sürdürüyor.

Eczacı Fadile Bahar, bir yıl önce açtığı eczanesinde mesleki kariyerinin ilk yıllarını yaşıyor.

Hatay'da 14 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan Melek Akar (40) da severek yaptığı mesleğinde 15 kişiye istihdam sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gülcan Yıkıcı ve Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Bahar Akçivi de kentin huzur ve güvenliği için görevini fedakarca sürdürüyor.

Kadınlar hayatın her alanında
Kadınlar hayatın her alanında
Kadınlar hayatın her alanında

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Halkla İlişkiler, Jandarma, Medya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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