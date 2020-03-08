Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

6 saat önce

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Özellikle kadınların ve özel bireylerin sosyal hayata atılması için çalışma yapan ilçe kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte 'Kıl Testere ve Ahşap Oymacılığı' kursu açtı. Kursta eğitim görüp, sanat öğrenen kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlamaya başladı. Portre ve logo gibi çalışmalar yapan kadınlar, aldıkları özel siparişleri de özenle yapıyor.

Kadınların bu tip kurslara ilgi göstermesi gerektiğini aktaran kurs hocası Gülbahar Sanır, "Kursumuzda çeşitli projelerle meşgul olmaktayız. Buraya gelen öğrenciler hem ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hobi edinmiş oluyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz bu kurstan çok memnun. Biz, dileyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Bütün kadınlarımızı aktiviteye bekliyoruz" dedi.

Kursta yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getiren kursiyerlerden Nida Sanır ise, "Kursta portre, logo gibi çalışmalar yapıyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ayrıca ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Halk Eğitimi Merkezi, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]