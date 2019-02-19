Son Dakika Haberleri: Kadınlar Hem Sosyalleşiyor Hem de Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Kadınlar Hem Sosyalleşiyor Hem de Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

1 saat önce

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartıyor.

Kadınlar Hem Sosyalleşiyor Hem de Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor, System.String[]
Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartıyor. Kadınlar yaptıkları el işleri ile hem vakit geçiriyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Açtığı kurslarla sanat, kültürel, spor, eğlence, eğitim ve gelişim anlamında vatandaşlara büyük katkı sağlayan Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi, kurslarına devam ediyor.

Dikiş-nakış kursu ise ev kadınları tarafından ilgi görüyor.

Kurs eğitmeni Nesrin Erkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 kadının kurs gördüğünü belirtti.

Çeyizlerini yapanlardan evlerinin süslemeleri için kurslara katılanların olduğunu ifade eden Erkut, "Arkadaşlarımız burada bütün çeyiz malzemelerini, ev dekorasyonu malzemelerini yapabiliyorlar. 2 yıldan beri kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Burada herkes birbirine fikir veriyor. Eğlenceli güzel bir ortamımız var. Terapi gibi geliyor arkadaşlarımız için, herkese öneriyoruz. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Necmi Akman ve Müdür Yardımcımız Güllü Kazak'a bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.

-"Ev ekonomisine katkı sağlıyorum"

Evde boşa zaman geçireceğine kursa yazıldığını belirten kursiyerlerden Nuray Katı da, "Çeyiz işleri, makine nakışı gibi bir çok el emeği ürün hazırlıyoruz. Vaktimi burada değerlendiriyorum. Ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Kendi paramı çıkartıyorum. Yaptığım ürünlerden çevremdekilere de hediye ediyorum. Mutlu olduklarını görünce haliyle ben de seviniyorum. Hemen hemen her ürünü yapabiliyorum. Videolar izleyerek, kendi tasarımlarımı da oluşturuyorum." dedi.

Bir diğer kursiyer Şeniz Çalkaya da kurstan memnuniyetini dile getirerek, "Burası bizim için bir nevi terapi gibi. Eşim de memnun çünkü ortaya bir şeyler çıkıyor, eksiklerimizi gideriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Çerkezköy, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel
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