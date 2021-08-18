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Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor - Son Dakika

Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor

18.08.2021 22:19

Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akça Kadınlar Üretiyor" Projesi bu yıl hem üretim hem istihdamda sınırları aştı.

Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akça Kadınlar Üretiyor" Projesi bu yıl hem üretim hem istihdamda sınırları aştı. Kadınların istihdam edildiği projede çalışan işçi sayısı 2 katına çıkarılırken üretim yapılan ürünler de Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girildi. Geçtiğimiz yıl kadınların ekonomik hayata kazanımlarını ve ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak amacıyla "Akça Kadınlar Üretiyor" Projesi kapsamında 100 kadın 300 dönüm üzerinde biber üretimi yaptı. Bu yıl projede değişikliğe gidildi ve kadın işçi sayısı 200'e çıkartıldı. Ürün yelpazesi de genişletilerek 500 dönüm üzerinde biber üretimine domates, patlıcan, kavun ve karpuz eklendi. Yetiştirilen ürünlerden domatesin hasadı yapıldı ve tonlarca domates proje ile istihdam edilen işçiler sayesinde kurutularak Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilmeye başlandı.

İşçilerle bir araya gelen Yalçınkaya "Akçakale'de hayal olan şeyleri gerçekleştiriyoruz. Herkes 'Burada bir şey olmaz' diyordu. Geçen sene kadın kardeşlerimiz ile burada biber üretimi yaptık. Bu sene çeşitlendirdik. Biberin yanına domatesi koyduk. Domates Amerika, Avrupa ve iç pazara gidiyor. Burada kurutularak doğal halde insanların sofrasına gidiyor. Temiz gıda dünyanın sorunu. Biz de temiz, tabii gıda üretimini kadın kardeşlerimiz gerçekleştiriyorlar ve burada destan yazıyorlar. Güneşin altında hem ekmeklerini kazanıyorlar, üretim yapıyorlar. Buraya büyük bir katkı oldu. 200 kadın kardeşimiz çalışıyor. Seneye daha güzel bir şekilde kadın kardeşlerimize iş alanı yaratma noktasında büyük bir desteğimiz olacak. Bu gayretin ve üretimin oluşturulmasında en büyük desteği Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'ten gördük. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz; üretim, ihracat, insanımızın ekmek, AŞ ve iş bulması. Buradan kar beklemiyoruz. Bu hizmetin bölgemize, insanımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum " dedi.

Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor
Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor
Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor
Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor

Şanlıurfa, İstihdam, Hisarcık, Akçakale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar hem üretiyor hem de ihraç ediyor - Son Dakika


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