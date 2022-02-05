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Kadınlar Hentbol 2. Lig - Son Dakika

Kadınlar Hentbol 2. Lig

05.02.2022 14:52
Kadınlar Hentbol 2. Lig

Kadınlar Hentbol 2. Lig G Grubu'nda Necatibey Ortaokulu Hentbol Kadın Takımı sahasında Elazığ Gençlik Spor Kulübünü 29-25 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Hentbol 2. Lig G Grubu'nda Necatibey Ortaokulu Hentbol Kadın Takımı sahasında Elazığ Gençlik Spor Kulübünü 29-25 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ersin Muştu ve Murat Bayandur hakem ikilisi yönetti.

Müsabakanın başında oyuna üstünlüğünü koyan Elazığ Gençlikspor Kulübü Takımı, ilk periyodu 13-12 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyodunda ise Necatibey Ortaokulu Hentbol Kadın Takımı, ikinci devre üstün oynadığı karşılaşmayı 29-25 üstün tamamlamadı.

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Hentbol, gençlik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar Hentbol 2. Lig - Son Dakika


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