Kadınlar Hentbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi

7 saat önce

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 14. hafta müsabakasında Mardin Büyükşehir Başakspor, Giresun Görele Belediyespor'u konuk etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi, System.String[]

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 14. hafta müsabakasında Mardin Büyükşehir Başak spor, Giresun Görele Belediyespor'u konuk etti. Başakspor Görele Belediyespor'u 5 sayı farkla mağlup etti.


Mardin Artuklu kapalı spor salonundaki mücadeleye Görele Belediyespor etkili başladı. Ev sahibi ekip Başakspor golcü oyuncusu Perihan ile aranın açmasını önledi ve soyunma odasına 10-11 yenik girdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun anlayışıyla karşılaşmaya başlayan ev sahibi ekip Başakspor taraftarının desteğini de arkasına alarak müsabakayı 5 sayı farkla 32-27 kazandı. Mardin Büyükşehir Başakspor'da Perihan Topaloğlu 9 golle galibiyette büyük pay sahibi olurken Görele Belediyespor'da Buket Keskin Cengiz attığı 7 golle yenilgiye engel olamadı. Başakspor'da Sevil Ay ve Nargas Ahmadi kırmızı kart görürken konuk ekipte Beyza Karaçam kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.


"Terörle mücadelenin yanında şehrin kültürel ve sportif faaliyetlerine de önem veriyoruz"


Maç sonu parkeye inerek galibiyet için voleybolcuları kutlayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Gördüğünüz gibi Mardinli sporseverler çok heyecanlı bir maç izlediler. Tabi amacımız da zaten bu. Mardin artık huzur şehri oldu. O nedenle de terörle mücadelenin yanında şehrin kültürel ve sportif faaliyetlerine çok önem veriyoruz. O nedenle hem Mardin Valiliğimiz hem Mardin Büyükşehir Belediyesi gençlerimizin, öğrencilerimizin özellikle kadınlarımızın spor yapması için tedbir alıyor. Şuan kadın takımlarımız çok üst düzey performans gösteriyorlar. Süper Lig'teki hentbol maçımız da çok heyecanlıydı. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Tabi daha çok alt yapıya önem veriyoruz. Her takımımızın alt yapısı da var. Dün gördünüz basketbolda alt yapıdan gelen bir yavrumuz ilk defa profesyonel lisansla bu salonda maça çıktı ve çok heyecanlıydı. İnşallah bütün branşlarda özellikle alt yapılarda takımlarımıza destek vereceğiz. Mardinliler her şeyi hakkediyor. Biz de her zaman yanlarında olacağız" dedi. - MARDİN

Görele, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor'da favori Kafkas
Mecnun Otyakmaz, TFF ve MHK'ye isyan etti: Bu size son uyarım Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:57:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Hentbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]