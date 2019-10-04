Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 20. sezon heyecanı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 20. sezon yarın başlayacak.

Toplam 9 takımın yer aldığı ligde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarının tamamı 5 Ekim Cumartesi günü çeşitli kentlerde oynanacak. Yalıkavakspor ilk haftayı maç yapmadan geçecek.

Yeni sezonda play-off sistemi yeniden uygulanacak. Normal sezonda ligi ilk 8 içinde bitirecek takımlar play-off maçları oynayacak. Puan cetvelinde 9. ve son sırada kalan takım ise lige veda edecek.

TMO 8 kez şampiyon oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde, geride kalan 19 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) oldu. Başkent ekibi 8 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Yeni sezonda ligde yer alacak takımlardan Muratpaşa Belediyespor 4, Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor da ikişer kez şampiyonluk yaşayan ekipler oldu.

Bu arada, ilk deplasmanlı Kadınlar Ligi, 1986-1987 sezonunda oynanmıştı. Bu sezonda Gazi TIP ilk şampiyon olarak tarihe geçmişti.

İlk hafta maçlarının programı ise şöyle:

14.30 Muratpaşa Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başakspor (Süleyman Evcilmen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)

18.00 Yenimahalle Belediyespor- Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu)

19.00 Pazarspor-Kastamonu Belediyespor (Mehmet Akif Pirim Spor Salonu)