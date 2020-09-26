Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde "Antalya derbisi" heyecanı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Pazartesi saat 15.00'de Antalya Spor Salonunda oynanacak mücadeleyi Aydın bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediyespor Takım kaptanı Diğdem Hoşgör, yeni sezona günde çift antrenmanla sıkı hazırlandıklarını belirtti.

Lige galibiyetle başlamak istediklerini aktaran Hoşgör, "Rakibimiz ligin yeni takımı. Onlarla ilk defa karşılaşacağız. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiğimiz performansları Konyaaltı maçında da gösterip maçı kazanmak istiyoruz. "ifadesinde bulundu.

Hazırlık döneminden itibaren yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini vurgulayan antrenör Sertan Sarpaş ise iyi bir oyunla galip gelmek istediklerini kaydetti.