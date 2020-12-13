- Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - Yenimahalle Belediye: 38

SİVAS - Kadınlar Hentbol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü'nü konuk etti. Ankara ekibi, mücadeleyi 38-21 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Yenimahalle rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 25-9 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Ankara ekibi maçı 17 sayı farkla 38-21 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti.