Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 Kastamonu Belediyesi: 38
11.10.2020 00:57
Kadınlar Hentbol Süper Lig 3. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 3. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Kastamonu ekibi, mücadeleyi 38-22 kazandı.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Kastamonu Belediyesi rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-13 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Kastamonu ekibi maçı 16 sayı farkla 38-22 kazandı.
Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. - SİVAS
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