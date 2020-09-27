- Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 32 - İzmir Büyükşehir Belediye: 35

SİVAS - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Sivas Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. İzmir Büyükşehir Belediye, rakibi 35-32 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında İzmir Büyükşehir Belediye, deplasmanda Sivas Belediyespor'un 3-1 yendi. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki mücadeleye iki takım da etkili başladı. İzmir temsilcisi, Sivas'a karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 18-15 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, müsabakayı 3 sayı farkla 35-32 kazandı.

Sivas Belediyespor'da Ayşe Küçükdağ kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu skorun ardından İzmir Büyükşehir Belediye, ligdeki ilk 2 puanını aldı. Sivas Belediyespor ise haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç takip etti.