Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 Görele Belediyespor: 45
25.10.2020 14:04
Kadınlar Hentbol Süper Lig 5. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk etti.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 5. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk etti. Görele Belediyespor mücadeleyi 45-35 kazandı.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Daha sonra Görele Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 20-17 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Görele, maçı 10 sayı farkla 45-35 kazandı.
Sivas Belediyespor'da Aslınur Çamcı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. - SİVAS
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