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Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu - Son Dakika

Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu

02.06.2021 15:32
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda, Ankara Sağırlar GSK şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda, Ankara Sağırlar GSK şampiyon oldu.

Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün süren Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden 9 takımın mücadele ettiği şampiyonanın son gününde oynanan final müsabakasında Ankara Sağırlar GSK - Eskişehir İESK karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Ankara takımı, sahadan 20-18 gibi bir skorla galip ayrılarak şampiyon oldu.

Eskişehir İESK'nin ikinci, Yıldırım İESK'nin üçüncü olarak tamamladığı şampiyonada kupa ve madalyalar İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır tarafından verildi.

Kupa töreninin ardından konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nı Karabük'te kazasız belasız bitirdik. Güzel çekişmeli maçlar izledik. Ankara İESK şampiyon oldu, onları tebrik ediyorum. Ancak 2 yıl pandemi nedeniyle antrenman yapmadan üst düzey oynamaları bizi çok sevindirdi. Milli takım için büyük bir hedefti. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Karabük olarak şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Yaklaşık 1 haftadır devam eden ve öncesinde basketbol, voleybolun kadınlar ve erkekler İşitme Engelliler Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen müsabakaları tamamlanmıştı. Bugün de kadınlar hentbol müsabakaları Ankara İESK'nin galibiyeti ve şampiyonluğu ile sonuçlandı. İlimiz adına organizasyonda ev sahipliğinden dolayı kendi ekip arkadaşlarım olmak üzere tebrik ediyorum. Burada 1000'e yaklaşık sporcuyu teknik heyeti ve milli takım hocalarını misafir ettik. İnşallah ilimizden memnun kalmışlardır" diye konuştu.

Güven, 11-24 Haziran 2021 tarihleri arasında da Süper Lig ve 1. Lig futbol takımlarını da Karabük'te ağırlayacaklarını belirterek, "Bizim için hem salonların etkin bir biçimde kullanımını sağlıyor hem de ilimizin tanıtımına fayda getirdiğini düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi. - KARABÜK

Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu
Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonu Ankara Sağırlar GSK oldu - Son Dakika Spor


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