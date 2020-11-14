Kadınlar hentbolda Türk randevusu

Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. turunda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Muğla'da karşılaşacak.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Kosovalı hakemler Besfort Jahja ile Sherif Xhema görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı ise 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.

Yalıkavakspor, Avrupa kupalarında ilk kez mücadele ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Avrupa kupalarında, daha önce çıktığı 36 maçta 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı.