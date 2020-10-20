Kadınlar hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Kastamonu Belediyespor, Avrupa Ligi 3. turda Macar ekibi DVSC Schaeffler ile eşleşti.

3. turda ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşlar ise 21-22 Kasım tarihlerinde oynanacak. Turu geçen takımlar EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

EHF Avrupa Kupası 3. turunda ise Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşirken, Muratpaşa Belediyespor'un rakibi Kosova temsilcisi KHF Ferizaj oldu.

Bu turda da ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşlar ise 21-22 Kasım'da oynanacak.