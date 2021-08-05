Kadınlar için 2021 saç trendleri ve tüyoları - Son Dakika

Ünlü kuaför Can Gökboru, pandemi sürecinde kadın saçlarında trend olan saç modelleri ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve birçok tüyo verdi. Kadınların pandemi döneminden sonra saçlarında değişikliğe gittiklerini belirten Gökboru özellikle kuaför yasaklarının olduğu günlere dikkat çekerek yapılması daha kolay olan saç modellerinin son zamanlarda trend olduğunu ifade etti.

Can Gökboru "Pandemi sürecinden sonra ve bu salgının etkisi ile her sektöre gelen yasak kuaförlere de geldi. Hal böyle olunca kuaföre gidemeyen kadınlar daha basit ve kolay yapılabilen saç modellerine yöneldi. Kolay şekil alan ve kolay kullanılan saçların yanı sıra doğal saç renklerine dönüşte de büyük bir artış yaşandı. Bu değişimin 2022 yılında da süreceğini düşünüyorum" diyerek kadınların pandemi süresi boyunca saçları ile ilgili tercihlerini en kolay ve pratik olacak şekilde değiştirdiğini belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK: BRONDE

Saç renkleri ile ilgili de tavsiyelerde bulunan Gökboru "Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir ton olan bronde, stil sahibi kadınlar arasında çok tercih edilen bir renktir" dedi.

Türk kadınlarına saç tonları hakkında da önerilerde bulunan Gökboru, " Türkiye'de en çok kahve tonların kullanılması gerekir. Her ırkın kendine özgü bir renk pigmenti vardır. Bizim ırkımızdaki renk pigmenti daha çok kızıl ton ağırlıklı. Dolayısıyla Türk kadınlarına kahve tonları, kahve tonlarının üzerine de balyajlar daha çok olabilecek bir şey. Pigmenti yeşil olanlar sarı tonlarında kullanmalı. Pigmenti kızıl olanlar sarı tonlarına gittiğinde saçlar hem yıpranıyor hem de suni bir sarı oluyor. Dolayısı ile bizde en az kullanılması gereken renk sarı. Buna rağmen kadınlarımız en çok sarı rengi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.