Son Dakika Haberleri: Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı

Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Barosu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Barosu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.

TKDF Başkanı Canan Güllü ve Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imzaladığı protokolle, Antalya ve ilçelerinde kadına şiddet ve cinsel istismar vakaları direkt olarak baroya bildirilecek.

Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hattın hayata geçirilmesiyle kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Protokolle, Antalya ve ilçelerinden gelen vakaların her birinin barolara bildirileceğini aktaran Güllü, "İlgili komisyonlar da hukuki destek verecek."dedi.

Baro Başkanı Balkan da çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kendilerinin de sorumluluk aldıklarını söyledi.

Antalya, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını yurda vermemek için sokaklardan karton topluyor
Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini duyurdu Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil! Nijerya'da Kuran kursuna baskın! 67 kişi zincirlenmiş şekilde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]