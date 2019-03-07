"Kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak işe başlamalıyız"

Eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağını ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor.

Eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağını ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz." dedi.

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