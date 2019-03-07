Son Dakika Haberleri: "Kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak işe başlamalıyız"

"Kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak işe başlamalıyız"

13 dakika önce

Eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağını ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor.

Eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağını ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:55 

Zorlu Holding, Ekonomi
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