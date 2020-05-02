Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.
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2.05.2020 21:42:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar için de daha yaşanabilir bir Bursa - Son Dakika