'Kadınlar İçin' destek alışverişi; elde edilen gelir genç kızların eğitimine aktarılacak - Son Dakika

Her türlü ürün ve deneyimin bağış karşılığında satıldığı Givin sosyal girişimi ve HELLO! Dergisi iş birliği ile Akasya'da gerçekleşecek 'Kadınlar İçin' destek alışverişi etkinliği ile elde edilen gelir, Türk Eğitim Vakfı ile genç kızların eğitimine aktarılacak. 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek destek alışverişi etkinliğinde moda, sanat ve iş dünyasından etkili kişilerin eşyaları kadınların güçlenmesine destek olmak için satışa çıkacak.

Birçok farklı kategoriden ürün ve hizmetin bağış karşılığında alınabilmesini sağlayarak bugüne kadar binlerce gencin, çocuğun ve sokak hayvanının hayatına dokunmayı amaçlayan Givin, HELLO! Dergisi iş birliği ve Akasya ev sahipliğinde genç kızların eğitimi için bir araya geliyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Aralarında Zeynep Tosun, Yasemin Öğün, Buse Terim ve Başak Gümülcinelioğlu'nun da olduğu alanında başarılı, etkili kişilerin, giyim ve aksesuardan ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesindeki eşyalarını satışa çıkardıkları destek alışverişi 5-6 Mart tarihlerinde Akasya etkinlik alanında deneyimlenebilecek ve ürünler givin.co web sitesinden bağışa dönüştürülebilecek.

Geleceğin güçlü kadınlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında elde edilen gelir, genç kızların eğitim burslarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlanacak ve Givin sosyal girişiminin Akasya'daki iyilik mağazası ve givin.co web sitesi ile iyilik alışverişlerini büyüterek daha çok kişiye destek olmasını sağlayacak.