Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 İkonu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar için 'Sonsuzluğun 8 İkonu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 İkonu" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.

Kadınlar için

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.

Atakule'de gerçekleştirilen programda, Mona Lisa, Coco Chanel, Afife Jale, Frida Kahlo, Semiha Berksoy, Sabiha Gökçen, Marilyn Monroe ve Lady Diana "dünyanın akışını değiştiren kadın karakterler" olarak tanıtıldı.

Karakterleri canlandıran tiyatrocular, "Sonsuzluğun 8 İkonu" olarak tanımladıkları kadınların hayatlarını kısa kesitlerle anlattı.

Vatandaşların tiyatrocularla bir süre sohbet ettiği etkinlikte, şarkıcı Pınar Ayhan da şarkılarını kadınlar için seslendirdi.

Dünya Kadınlar Günü, Mona Lisa, Atakule, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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