Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması - Son Dakika

Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması

09.03.2021 13:46
Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması, System.String[]

TEPE Güvenlik, kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek ve tüm kadınların acil durum hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti.

TEPE Güvenlik, kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek ve tüm kadınların acil durum hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulamasından kadınlar ücretsiz faydalanabilecek.

Tepe Güvenlik, şiddete maruz kalan ya da herhangi bir olumsuz durum karşısında kadınlara destek sunmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Herhangi bir olumsuz durum karşısında destek talebinde bulunmak isteyen tüm kadınlar, 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulamasındaki panik, ambulans ve itfaiye butonları aracılığıyla, söz konusu acil yardım hizmetlerinden zaman sınırı olmaksızın ücretsiz olarak faydalanabilecek. Uygulama sayesinde kadınlar, güvenliklerini tehdit eden bir olayla karşılaştıklarında ya da bir sağlık sorunu yaşadıklarında herhangi birinden yardım almak adına evlerinden çıkmadan ambulans ve itfaiye yardımından veya kolluk güçlerinin desteğinden faydalanabilecekler.

TEPE MOBİL ACIL DURUM BUTONLARI EKSTRA GÜVENLİK SAĞLIYORHizmetlerden faydalanılması için öncelikle tüm kullanıcıların Tepe Mobil uygulamasını APP Store ve Play Store aracılığıyla cep telefonlarına indirmesi gerekiyor. Daha sonra uygulamayı açıp 'Mobil Acil Durum Kullanıcısı Oluştur' adımından bilgilerini doldurarak talebini ileten kullanıcılar, en kısa sürede Tepe Güvenlik müşteri hizmetleri yetkilisi tarafından aranıyor. Yetkilinin yönlendirmeleri sonucu gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla uygulama aktif hale geliyor. Uygulamada, 'panik', 'ambulans' ve 'itfaiye' başlıkları altında üç adet acil durum butonu yer alıyor. Mobil uygulama üzerinden 'panik sinyali', 'ambulans sinyali' ve 'itfaiye sinyali' butonlarına basılarak ya da IOS işletim sistemi kullanıcıları için sağa doğru kaydırılarak aktif hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra ise, butonların aktif hale getirildiğini aktaran bir uyarı mesajı çıkıyor ve kullanıcıların onayı talep ediliyor. Onayın ardından kullanıcılar bu hizmetlerden faydalanabiliyor.DESTEK TALEPLERİNİ ALARM İZLEME MERKEZİ İLETİYOR

'Tepe Güvenlik Mobil' uygulamasındaki acil durum butonları kullanıldığında 'Tepe Alarm İzleme Merkezi' devreye giriyor. Kullanıcı tarafından alarm durumunda ulaşılması istenilen kişiler, sırasıyla merkez tarafından aranıyor. Alarm merkezi ilk ulaşılan kişiye kolluk kuvvetlerinin desteğini talep edip etmediklerini soruyor ve talebe göre kayıtlı ya da belirtilen başka bir adrese kolluk kuvvetlerini yönlendiriyor. Kullanıcıya da kolluk kuvvetlerinin belirtilen adrese yönlendirildiğine dair mesaj gönderiliyor. Kullanıcılar ambulans ya da itfaiye butonu acil durum hizmetini kullandığında da süreç aynı şekilde ilerliyor. Ayrıca söz konusu mobil uygulamanın panik butonu özelliği akıllı saatler üzerinden de kontrol edilebiliyor.


Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması
Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması
Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması

Ambulans, İtfaiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlar için 'Tepe Güvenlik Mobil' uygulaması - Son Dakika


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