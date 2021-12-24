Üye Girişi
Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı - Son Dakika

Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı

24.12.2021 14:32
Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı

Kurum kültürü içerisindeki çalışan deneyimini ölçümleme imkanı sunan ve 30 yıllık araştırma verilerine dayanan çalışan deneyimi platformu olan Great Place to Work®, Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesini açıkladı.

Kurum kültürü içerisindeki çalışan deneyimini ölçümleme imkanı sunan ve 30 yıllık araştırma verilerine dayanan çalışan deneyimi platformu olan Great Place to Work®, Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesini açıkladı. 'Harika İş Yerleri' sertifikası almaya hak kazanan 91 şirket arasından Best Workplaces for Women Turkey 2021 listesine 21 şirket girdi. Çalışma kapsamında 2021 yılında bin 500'ün üzerinde kadın çalışan tarafından yapılan değerlendirmeler analiz edilerek Türkiye'de kadınlar için harika iş yerleri belirlendi. PEAKUP, "Best Workplace for Women" ödülünü almaya hak kazandı.

PEAKUP, çalışanları tarafından değerlendirildiği anket sonucu "En İyi İşveren Ödülü"nün sahibi oldu. Şirket; Great Place to Work Sertifikası'nı da ikinci kez alırken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ödül töreninde Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesine girmeyi başardığını duyurdu.

"İNSAN KAYNAĞINA YATIRIMIMIZ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİMİZ BAŞARIMIZIN KAYNAĞI"

PEAKUP'ın kısa zamanda hızlı büyümesinin ardında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu belirten PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "PEAKUP'ı oluşturan ekibin mutluluğu bizim için her zaman ön planda oldu. Çalışma ortamımızın huzuru, birbirimize olan güven duygumuz ve açık bir iletişim ortamına sahip olmamız bizi her zaman daha ileriye götürdü. Ekibimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü. Yaptığımız çalışmalar ve uyguladığımız yöntemler de gösteriyor ki iki yıldır üst üste Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanırken benim için en anlamlı ödüllerden birini, Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesine yerimizi aldık. Bu sertifikayı almamıza vesile olan harika ekibimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kıdemli İnsan Kaynakları uzmanı Fulya Akıncı ise "Ekip olarak birincil önceliğimiz PEAKUP'ın insanlar için huzurlu bir iş yeri olmasını sağlamak. Departman gözetmeksizin insanların birbirine koşulsuz güvenebildiği, işini keyif alarak yaptığı ve en önemlisi "PEAKUP zaten benim için en iyisini düşünür" hissiyatıyla hareket ettiği bir yer olmak için çabalıyoruz. Bugüne kadar çok başarıya imza attık ancak bu ödül aralarında en kıymetlisi. Özellikle dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği gibi konuların konuşulduğu bu zamanlarda bu ödüle layık olmak çok anlamlı. Bizler, bu içerikte ödül kategorilerine ihtiyaç duyulmayan o güne kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜVEN KÜLTÜRÜ ENDEKSİ DİKKATE ALINIYOR

Great Place to Work Sertifikası şirket içerisinde güven kültürünü sağlamlaştırmış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere veriliyor. GPTW Türkiye "Kadınlar için En İyi İş Yerleri" 2021 listesini oluştururken güven kültür endeksi hem tüm çalışanlar için hem de kadın çalışanlar özelinde en az yüzde 80 olan organizasyonları dikkate alıyor.

Yönetim kararlarına katkı sağlayabildiklerini düşünen kadın çalışanların kritik dönemlerde alınan kararlar için bile yönetime güvenleri yüksek.

Kararlara dahil edilen çalışanlar, organizasyon tarafından gerçekten dinlendiklerini düşündükleri için gerektiğinde adilce dinleneceklerine ve değerlendirileceklerine inanıyorlar.

LİSTEDE ÖNE ÇIKANLAR

Listedeki 21 firmanın kadın çalışanlarının yüzde 84'ü, yöneticilerin çalışanlarını işi veya çalışma ortamını etkileyen kararlarda konuya dahil ettiklerini söylüyor. Yüzde 82'si, "mesleki açıdan ilerlemelerini sağlayacak eğitim ve gelişim olanakları verildiğini" düşünüyor. Yüzde 96'sı, organizasyonlarında "çalışanlara, cinsiyetlerine bakılmaksızın adil davranıldığını" belirtiyor. Yüzde 85'i

"Ben burada 'kendim' olabiliyorum ve rol yapmama gerek yok" diye düşünüyor. Yüzde 85'i duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamları olduğunu belirtiyor. Yüzde 83'ü, çalışanların iş ve özel hayatlarını dengede tutabilmek için teşvik edildiklerini vurguluyor. Yüzde 95'i, gerekli olduğunu düşündüğünde işten izin alabildiklerinin altını çiziyor.


Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı
YORUMLAR
500

Araştırma, Türkiye, Turkey, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı - Son Dakika


Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım         
15:03
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı         
22:07
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement