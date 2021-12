Kadınlar için 'Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesi' açıklandı - Son Dakika

Kurum kültürü içerisindeki çalışan deneyimini ölçümleme imkanı sunan ve 30 yıllık araştırma verilerine dayanan çalışan deneyimi platformu olan Great Place to Work®, Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesini açıkladı. 'Harika İş Yerleri' sertifikası almaya hak kazanan 91 şirket arasından Best Workplaces for Women Turkey 2021 listesine 21 şirket girdi. Çalışma kapsamında 2021 yılında bin 500'ün üzerinde kadın çalışan tarafından yapılan değerlendirmeler analiz edilerek Türkiye'de kadınlar için harika iş yerleri belirlendi. PEAKUP, "Best Workplace for Women" ödülünü almaya hak kazandı.

PEAKUP, çalışanları tarafından değerlendirildiği anket sonucu "En İyi İşveren Ödülü"nün sahibi oldu. Şirket; Great Place to Work Sertifikası'nı da ikinci kez alırken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ödül töreninde Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesine girmeyi başardığını duyurdu.

"İNSAN KAYNAĞINA YATIRIMIMIZ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİMİZ BAŞARIMIZIN KAYNAĞI"

PEAKUP'ın kısa zamanda hızlı büyümesinin ardında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu belirten PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "PEAKUP'ı oluşturan ekibin mutluluğu bizim için her zaman ön planda oldu. Çalışma ortamımızın huzuru, birbirimize olan güven duygumuz ve açık bir iletişim ortamına sahip olmamız bizi her zaman daha ileriye götürdü. Ekibimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü. Yaptığımız çalışmalar ve uyguladığımız yöntemler de gösteriyor ki iki yıldır üst üste Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanırken benim için en anlamlı ödüllerden birini, Kadınlar için Türkiye'nin Harika İş Yerleri Listesine yerimizi aldık. Bu sertifikayı almamıza vesile olan harika ekibimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kıdemli İnsan Kaynakları uzmanı Fulya Akıncı ise "Ekip olarak birincil önceliğimiz PEAKUP'ın insanlar için huzurlu bir iş yeri olmasını sağlamak. Departman gözetmeksizin insanların birbirine koşulsuz güvenebildiği, işini keyif alarak yaptığı ve en önemlisi "PEAKUP zaten benim için en iyisini düşünür" hissiyatıyla hareket ettiği bir yer olmak için çabalıyoruz. Bugüne kadar çok başarıya imza attık ancak bu ödül aralarında en kıymetlisi. Özellikle dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği gibi konuların konuşulduğu bu zamanlarda bu ödüle layık olmak çok anlamlı. Bizler, bu içerikte ödül kategorilerine ihtiyaç duyulmayan o güne kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜVEN KÜLTÜRÜ ENDEKSİ DİKKATE ALINIYOR

Great Place to Work Sertifikası şirket içerisinde güven kültürünü sağlamlaştırmış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere veriliyor. GPTW Türkiye "Kadınlar için En İyi İş Yerleri" 2021 listesini oluştururken güven kültür endeksi hem tüm çalışanlar için hem de kadın çalışanlar özelinde en az yüzde 80 olan organizasyonları dikkate alıyor.

Yönetim kararlarına katkı sağlayabildiklerini düşünen kadın çalışanların kritik dönemlerde alınan kararlar için bile yönetime güvenleri yüksek.

Kararlara dahil edilen çalışanlar, organizasyon tarafından gerçekten dinlendiklerini düşündükleri için gerektiğinde adilce dinleneceklerine ve değerlendirileceklerine inanıyorlar.

LİSTEDE ÖNE ÇIKANLAR

Listedeki 21 firmanın kadın çalışanlarının yüzde 84'ü, yöneticilerin çalışanlarını işi veya çalışma ortamını etkileyen kararlarda konuya dahil ettiklerini söylüyor. Yüzde 82'si, "mesleki açıdan ilerlemelerini sağlayacak eğitim ve gelişim olanakları verildiğini" düşünüyor. Yüzde 96'sı, organizasyonlarında "çalışanlara, cinsiyetlerine bakılmaksızın adil davranıldığını" belirtiyor. Yüzde 85'i

"Ben burada 'kendim' olabiliyorum ve rol yapmama gerek yok" diye düşünüyor. Yüzde 85'i duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamları olduğunu belirtiyor. Yüzde 83'ü, çalışanların iş ve özel hayatlarını dengede tutabilmek için teşvik edildiklerini vurguluyor. Yüzde 95'i, gerekli olduğunu düşündüğünde işten izin alabildiklerinin altını çiziyor.