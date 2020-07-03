Kadınlar için yeni Modest koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika

Hazır giyim ve moda sektöründe faaliyet gösteren DeFacto, 2020 Yaz Modest Koleksiyonunu beğeniye sundu. Marka, nefes alabilen kumaşlarla tasarlandığını belirttiği koleksiyonun, zarif ve stil sahibi çizgileriyle tüm dikkatleri üzerine çektiğine dikkat çekti.

Tarzıyla fark yaratmak isteyen kadınlar için DeFacto, 2020 Yaz Modest Koleksiyonunu hazırladığını duyurdu. Nefes alabilen kumaş özelliğiyle koleksiyonun hareket özgürlüğü sağladığına vurgu yapan DeFacto, koleksiyon hakkında şu bilgileri verdi;

"Koleksiyon rahat ve konforlu hissettirirken zarafetiyle göz alıyor. Her kadının tarzına uygun tasarımın yer aldığı koleksiyon tunikten elbiseye, pantolondan eteğe birçok kombin seçeneğinden oluşuyor. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonun enerjisini turuncu tonları yükseltiyor. Denizin sonsuzluk hissinden esinlenerek tasarlanan mavi çizgili elbiselerin favori olduğu koleksiyonda, spor şıklığın vazgeçilmezi denim elbiseler ve romantik havasıyla çiçekli elbiseler yerini alıyor. Koleksiyonda pileli etekler sadeliğin zarifliğini taşıyan tek renk tuniklerle, pantolonlar ise cıvıl cıvıl baskılı tuniklerle kombinleniyor. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken DeFacto 2020 Yaz Modest koleksiyonu www.defacto.com.tr adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda."

- İstanbul