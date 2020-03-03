Kadınlar İdlib şehitleri için mevlit okuttu lokma tatlısı dağıttı - Son Dakika

Adana'da 9 kadın kooperatifi geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için mevlit okutup lokma tatlısı dağıttı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.



Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla 9 kadın kooperatifinden yaklaşık 50 kadın, Mehmet Nuri Sabuncu Camii'nde bir araya geldi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. - ADANA