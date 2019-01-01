Kadınlar İhbar Etti, Eşlerinin Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı
23 dakika önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, yılbaşı gecesi 'tombala' adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde, yılbaşı gecesi 'tombala' adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi. Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kahvelerde 'tombala' adı altında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis
, ilçe genelindeki kahvelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, tombala oynattıkları tespit edilen 2 kahve mühürlenerek, kapatıldı. Polise kumar ihbarını eşleri yılbaşı gecesi kahveye gelen kadınların yaptığı öğrenildi. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:20 Kaynak: DHA
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