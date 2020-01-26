Kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere ördü - Son Dakika

Kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere ördü

6 saat önce

Uşak'ta örgü ipi satan esnaf Elif Betül Doğan öncülüğünde bir araya gelen 25 kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için, atkı ve bere örme organizasyonu düzenledi.

Uşak'ta örgü ipi satan esnaf Elif Betül Doğan öncülüğünde bir araya gelen 25 kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için, atkı ve bere örme organizasyonu düzenledi.

Elif Betül Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Bazı kadınların evlerinde ördükleri atkı ve bereleri kendilerine getirdiğini de aktaran Doğan, şöyle dedi:

"Örgü örmeyi çok sevdiğim için bu mesleğe yöneldim. Elimdeki imkanlarla insanlara yardımcı olmak istedim ve ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere örmeye karar verdim. Bu fikrimi sosyal medya üzerinden paylaştığımda yoğun bir ilgi oldu ve kısa sürede 25 kişi toplandık. Şimdilik 50 kişiye atkı ve bere öreceğiz yakın zamanda daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere ördü

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:59 Kaynak: AA
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